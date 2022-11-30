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Окупанти обстріляли лікарню у Сумській області: загинув підліток

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Сумська область, Середа 30 листопада 2022 13:05
Окупанти обстріляли лікарню у Сумській області: загинув підліток Фото: окупанти обстріляли лікарню на Сумщині (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 30 листопада російські війська завдали удару по лікарні у Білопільській громаді Сумської області. Внаслідок обстрілу загинув підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Вранці росіяни обстріляли лікарню в Білопіллі. Загинув підліток. Пошкоджено поряд розташовані будинки, автомобілі", - розповів він.

За словами Тимошенко, лише за останню добу окупанти здійснили 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів Сумської області. Він уточнив, що під прицілом ворога залишаються прикордонні території та населені пункти регіону.

Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач, зерносклади, сільськогосподарська техніка, автомобілі та адміністративні будівлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська в чергове масовано обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог застосував міномети та артилерію.

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Сумська область
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