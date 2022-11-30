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Росіяни вдарили по Сумській області з мінометів та САУ: є пошкодження

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Сумська область, Середа 30 листопада 2022 10:52
Росіяни вдарили по Сумській області з мінометів та САУ: є пошкодження Фото: росіяни вдарили по Сумській області з мінометів та САУ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська в чергове масовано обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог застосував міномети та артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Так, учора близько 23:00 росіяни зі 120-мм мінометів обстріляли Миропільську громаду. Зафіксовано 16 "прильотів". Внаслідок обстрілів пошкоджено домогосподарство, а також спалахнула пожежа.

Росіяни вдарили по Сумській області з мінометів та САУ: є пошкодження

Фото: наслідки обстрілів Миропільської громади (t.me/Zhyvytskyy)

Вранці 30 листопада окупанти продовжили обстріл. По Краснопільській громаді ворог випустив десять снарядів із самохідної артелірійської установки.

Також зі ствольної артилерії росіяни вели вогонь по Білопільській громаді. Там розірвалося десять снарядів.

Наслідки ранкового обстрілу уточнюються.

Раніше повідомлялося, що російські війська протягом доби завдавали ракетних та артилерійських ударів по території Харківської області. Внаслідок ворожих атак є руйнування будинків та квартир.

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