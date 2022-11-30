Оккупанты обстреляли больницу в Сумской области: погиб подросток

Утром 30 ноября российские войска нанесли удар по больнице в Белопольской общине Сумской области. В результате обстрела погиб подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Утром россияне обстреляли больницу в Белополье. Погиб подросток. Повреждены рядом расположенные дома, автомобили", - рассказал он.

По словам Тимошенко, только за последние сутки оккупанты совершили 158 артиллерийских и 28 минометных обстрелов Сумской области. Он уточнил, что под прицелом врага остаются приграничные территории и населенные пункты региона.

В результате этих обстрелов повреждены частные дома, линии электропередач, зерносклады, сельскохозяйственная техника, частные автомобили и административные здания. Жертв, к счастью, нет.