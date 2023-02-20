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Оккупанты обстреляли Купянск ракетами С-300

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Понедельник 20 февраля 2023 23:10
Оккупанты обстреляли Купянск ракетами С-300 Фото: Оккупанты обстреляли Купянск ракетами С-300 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 20 февраля обстреляли город Купянск Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника.

"Враг нанес удары ракетами С-300", - отметил офицер.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Объявлена воздушная тревога, находитесь в укрытиях.

Мельник указал, что произошли еще пуски, однако неудачные.

"Все ракеты остались "дома" у врага. Там лучше, все "по-домашнему", - добавил начальник гарнизона.

Напомним, 20 февраля вечеромв ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

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