Оккупанты обстреляли Купянск ракетами С-300
Фото: Оккупанты обстреляли Купянск ракетами С-300 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Российские оккупанты вечером 20 февраля обстреляли город Купянск Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника.
"Враг нанес удары ракетами С-300", - отметил офицер.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Объявлена воздушная тревога, находитесь в укрытиях.
Мельник указал, что произошли еще пуски, однако неудачные.
"Все ракеты остались "дома" у врага. Там лучше, все "по-домашнему", - добавил начальник гарнизона.
Напомним, 20 февраля вечеромв ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
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