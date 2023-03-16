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Окупанти обстріляли Костянтинівку з "Торнадо" та "ураганів": 6 поранених (фото)

Фото: окупанти обстріляли Костянтинівку з "Торнадо" та "Ураганів" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Протягом дня росіяни вели інтенсивний вогонь по Костянтинівці Донецької області. Шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Обстріляли місто з "Торнадо-С" та "Ураганів"., - розповів він.

За словами Кириленка, поранено 6 людей, пошкоджено школу, 5 багатоповерхівок, 20 приватних будинків і 11 цивільних автівок.

Як повідомлялося, у середу, 15 березня, у Костянтинівці Донецької області пролунали кілька вибухів. Російська армія атакувала житлові райони міста прифронтового.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли Костянтинівку та район, село Іллінівку Донецької області та поранили місцевих жителів. Спочатку повідомлялося про трьох поранених у Костянтинівці - двох чоловіків і жінку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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