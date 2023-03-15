Росіяни обстріляли Костянтинівський район на Донбасі з РСЗВ: є руйнування та поранені

У середу, 15 березня, російські військові обстріляли населені пункти Костянтинівського району Донецької області та поранили місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Вибухами пошкоджено багато приватних будинків, автотранспорт, господарські споруди", - додали у прокуратурі.

Зазначається, що у Костянтинівці поранено двох чоловіків та жінку. Ще четверо цивільних дістали тілесні ушкодження внаслідок влучань окупантів по житловій забудові Іллінівки.

"Окупаційні війська РФ обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" і "Торнадо-С" Костянтинівку та село Іллінівка Костянтинівського району", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у середу, 15 березня, у Костянтинівці Донецької області пролунали кілька вибухів. Російська армія атакувала житлові райони прифронтового міста.

У понеділок, 13 березня, російські військові зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли Авдіївку і Костянтинівку у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.