Росіяни обстріляли Костянтинівський район на Донбасі з РСЗВ: є руйнування та поранені
У середу, 15 березня, російські військові обстріляли населені пункти Костянтинівського району Донецької області та поранили місцевих мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"Окупаційні війська РФ обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" і "Торнадо-С" Костянтинівку та село Іллінівка Костянтинівського району", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Костянтинівці поранено двох чоловіків та жінку. Ще четверо цивільних дістали тілесні ушкодження внаслідок влучань окупантів по житловій забудові Іллінівки.
"Вибухами пошкоджено багато приватних будинків, автотранспорт, господарські споруди", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, що у середу, 15 березня, у Костянтинівці Донецької області пролунали кілька вибухів. Російська армія атакувала житлові райони прифронтового міста.
У понеділок, 13 березня, російські військові зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли Авдіївку і Костянтинівку у Донецькій області.
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