У Костянтинівці знову вибухи. "Прильоти" фіксують у спальних районах (фото, відео)

У середу, 15 березня, у Костянтинівці Донецької області пролунали кілька вибухів. Російська армія атакувала житлові райони прифронтового міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини Донбасу.

Місцеві жителі повідомляють про "прильоти" за житловими районами. Зокрема, чорний дим на місці вибухів видно у районі Нульового, школи № 6 та у приватному секторі біля залізничної колії, у правобережній частині міста.