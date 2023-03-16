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Оккупанты обстреляли Константиновку из "Торнадо" и "Ураганов": 6 раненых (фото)

Фото: оккупанты обстреляли Константиновку из "Торнадо" и "Ураганов" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В течение дня россияне вели интенсивный огонь по Константиновке Донецкой области. Шесть человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Обстреляли город из "Торнадо-С" и "Ураганов", - рассказал он.

По словам Кириленко, ранены 6 человек, повреждены школа, 5 многоэтажек, 20 частных домов и 11 гражданских автомобилей.

Как сообщалось, в среду, 15 марта, в Константиновке Донецкой области раздались несколько взрывов. Российская армия атаковала жилые районы прифронтового города.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли Константиновку и район, село Ильиновку Донецкой области и ранили местных жителей. Изначально сообщалось о трех раненых в Константиновке - двое мужчин и женщина.

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Донецкая областьКонстантиновка