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Окупанти обстріляли Костянтинівку: поцілили в будинки та гуртожиток, є поранені

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Костянтинівка, Неділя 16 квітня 2023 10:44
Окупанти обстріляли Костянтинівку: поцілили в будинки та гуртожиток, є поранені Фото: за добу росіяни масовано обстріляли Костянтинівку Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

За минулу добу російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області. Атаковані гуртожиток, житлові будинки, аптека, троє людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"На Горлівському напрямку 3 людини поранено у Костянтинівці. У місті пошкоджені 2 багатоповерхівки, гуртожиток, аптека, крамниця і територія підприємства", - розповів він.

Також у громаді пошкоджено будинок у Предтечиному.

"Гучно було у Часовоярській та Соледарській громадах", - додав Кириленко.

Крім того:

  • на Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка - без жертв;
  • на Донецькому напрямку тричі під артилерійський вогонь потрапляло Курахове - ніхто не постраждав;
  • на Лисичанському напрямку зруйновано багатоквартирний будинок у Торському та пошкоджено будинок у Зарічному Лиманської громади.

Як повідомлялось, сьогодні вночі, 16 квітня, о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Російські окупанти били з С-300, через що загинули двоє підлітків.

Нагадаємо, російська армія за минулу добу, 15 квітня, 70 разів обстріляла Херсонську область. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.

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