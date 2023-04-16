Окупанти обстріляли Костянтинівку: поцілили в будинки та гуртожиток, є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Крім того:

"Гучно було у Часовоярській та Соледарській громадах", - додав Кириленко.

Також у громаді пошкоджено будинок у Предтечиному.

"На Горлівському напрямку 3 людини поранено у Костянтинівці. У місті пошкоджені 2 багатоповерхівки, гуртожиток, аптека, крамниця і територія підприємства", - розповів він.

Як повідомлялось, сьогодні вночі, 16 квітня, о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Російські окупанти били з С-300, через що загинули двоє підлітків.

Нагадаємо, російська армія за минулу добу, 15 квітня, 70 разів обстріляла Херсонську область. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.

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