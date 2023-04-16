Оккупанты обстреляли Константиновку: попали в дома и общежитие, ранены

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области. Атаковано общежитие, жилые дома, аптека, три человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

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"Громко было в Часовоярской и Соледарской общинах", - добавил Кириленко.

Также в общине поврежден дом в Предтечино.

"На Горловском направлении 3 человека ранены в Константиновке. В городе повреждены 2 многоэтажки, общежитие, аптека, магазин и территория предприятия", - рассказал он.

Как сообщалось, сегодня ночью, 16 апреля, в 02:20 вражеских ракетных обстрелов подверглась Снигиревская община. Российские оккупанты били из С-300, из-за чего погибли двое подростков.

Напомним, российская армия за минувшие сутки, 15 апреля, 70 раз обстреляла Херсонскую область. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.

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