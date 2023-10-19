Окупанти обстріляли Херсонську область, випустивши снаряд з "сюрпризом"

"Сьогодні окупанти випустили снаряд по одному з населених пунктів правобережжя. Але замість боєприпасів - довкола розсипалися агітки", - розповів він, показавши фото.

В ній, за словами Прокудіна, окупанти пишуть, що ЗСУ нібито "воюють за Америку" і що потрібно "зробити правильний вибір і воззʼєднатися з братнім народом і спільно боротися з фашизмом, як колись це робили діди та прадіди".

ІПСО в Україні

Зазначимо, не лише Росія робить спроби "потоваришувати" з українцями. Нагадаємо, 30 травня глава білоруського режиму Олександр Лукашенко звільнив керівника прикордонної служби Анатолія Лаппо. Приводом для цього стало відео, зняте дроном ДПСУ, де білоруські колеги вручну буксують службовий транспорт.

Після цього, білоруські прикордонники здійснили вже декілька спроб нібито "подружитися" з українцями. До прикладу, 20 червня білоруси заявили, що нібито, горілка дуже важлива для українців та є "дуже дієвим засобом для зняття стресу".