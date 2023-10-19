Оккупанты обстреляли Херсонскую область, выпустив снаряд с "сюрпризом"

"Сегодня оккупанты выпустили снаряд по одному из населенных пунктов правобережья. Но вместо боеприпасов - вокруг рассыпались агитки", - рассказал он, показав фото.

В ней, по словам Прокудина, оккупанты пишут, что ВСУ якобы "воюют за Америку" и что нужно "сделать правильный выбор" и воссоединиться с братским народом и совместно бороться с фашизмом, как когда-то это делали деды и прадеды".

ИПСО в Украине

Отметим, не только Россия предпринимает попытки "подружиться" с украинцами. Напомним, 30 мая глава белорусского режима Александр Лукашенко уволил руководителя пограничной службы Анатолия Лаппо. Поводом для этого стало видео, снятое дроном ГПСУ, где белорусские коллеги вручную буксуют служебный транспорт.

После этого белорусские пограничники предприняли уже несколько попыток якобы "подружиться" с украинцами. К примеру, 20 июня белорусы заявили, что якобы водка очень важна для украинцев и является "очень действенным средством для снятия стресса".