Гастрономічна атака. Білоруські прикордонники спробували "подружитися" з ДПСУ за допомогою горілки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистський Telegram-канал "Моя країна Білорусь".

Цього разу білоруси запустили звернення у якому заявляли про важливість для українців такого алкоголю як горілка.

"Товариші українці, приділивши увагу борщу, салу та хліби ми не маємо жодного морального права не поговорити про горілку... Знаменита українська горілка - це не лише продукт підвищеної калорійності, розширювач судин та фронтовий антисептик, а й дуже дієвий засіб для зняття стресу", - сказано у зверненні.

Білоруси вважають, що навіть під час війни українці вживають багато алкоголю, і що горілка це супутник перемоги України.

"Отож, товариші українці, коли одного разу вам набридне перемагати, або коли закінчаться запаси переможної горілки - просто переходьте на наш бік. Для тих хто йде до нас з добрими намірами - завжди накритий стіл із хлібом, салом та горілкою. Переходьте на наш бік. Не пошкодуєте", - заявляють білоруси.

У чому суть ситуації

Наприкінці весни білоруські прикордонники запустили ІПСО на кордоні з Україною, адресовану ДПСУ, в якій почали розповідати про нібито "схожість" українського та білоруського борщів. Начебто різниця між ними лише в тому, що в український кладуть квасолю, а в білоруський - картоплю. Також білоруси були настільки "гостинні", що запросили пригоститися їхньою стравою, якщо раптом українським прикордонникам не буде з чого готувати свою.

Українська сторона спробу "потоваришувати" не оцінила. Наші прикордонники назвали білоруську страву "союзною похльобкою" та борщем, який "швидше схожий на російські щі", попри кількість бульби. Також українці порівняли його з "картопляним варевом, що за консистенцією подібно до тюремної баланди", запропонувавши змінити "інгредієнти" та стати білорусам вільним народом.

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