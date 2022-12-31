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Окупанти обстріляли Херсонську область: поранено двох дітей

Фото: окупанти обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні, 31 грудня, обстріляли селище Наддніпрянське Херсонської області. Внаслідок удару поранено дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"У новорічний вечір підлі російські вороги били з артилерії по селищу Придніпровське поблизу Херсона. Відбувся вибух снаряда неподалік школи. На вулиці перебували двоє дітей – 13-річний хлопець і дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали важкі уламкові поранення", – зазначив Янушевич.

За його словами, постраждалих доправили до лікарні. Діти перебувають у операційній, де хірурги борються за їхнє життя.

Нагадаємо, 29 грудня загарбники 81 раз обстріляли територію Херсонської області.

Зокрема, окупанти атакували обласний кардіологічний диспансер у Херсоні, внаслідок чого постраждали двоє людей.

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