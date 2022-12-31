Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранены двое детей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"В новогодний вечер подлые русские враги били из артиллерии по поселку Приднепровское близ Херсона. Произошел взрыв снаряда недалеко от школы. На улице находились двое детей – 13-летний парень и девочка 12 лет. Это брат и сестра. Они получили тяжелые обломочные ранения", - отметил Янушевич.

По его словам, пострадавших доставили в больницу. Дети находятся в операционной, где хирурги борются за их жизнь.