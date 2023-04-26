Окупанти обстріляли Херсонську область, є поранені

У середу, 26 квітня, російські війська обстріляли місто Станіслав Херсонської області та район Антонівського мосту. Внаслідок атаки двоє людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Ворог обстрілює Херсонщину. Внаслідок артилерійського удару по Станіславу постраждав чоловік 26 років", - повідомив Єрмак.
Окрім того, росіяни обстріляли район Антонівського мосту, внаслідок чого постраждав іноземний представник преси.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни за минулу добу завдали по Херсонській області черговий авіаційний бомбовий удар та застосували ударні дрони типу "Ланцет".
Також раніше ми писали, що у Херсонській області запропонували евакуювати жителів села Кізомис. Причиною цього стали активні обстріли російських окупантів.
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