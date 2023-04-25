ua ru
Вт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни дронами та авіабомбами атакували Херсонську область: названо наслідки

Новость на русском →
Україна, Вівторок 25 квітня 2023 21:53
Росіяни дронами та авіабомбами атакували Херсонську область: названо наслідки Фото: росіяни дронами та авіабомбами атакували Херсонську область (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни за останню добу завдали по Херсонській області черговий авіаційний бомбовий удар та застосували ударні дрони типу "Ланцет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

За його словами, було зруйновано церкву та крамницю. Також було пошкоджено близько 20 житлових будинків.

"П'ять разів ворог гатив з артилерії по обласному центру Херсонської області, вів вогонь і по Бериславському району, де також зазнали руйнувань та пошкоджень житлові будинки, поранено цивільну особу", - пише Назаров.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що третій день поспіль російські терористи атакують Кізомис Білозерської громади Херсонської області. Так, у вівторок, 25 квітня, керованими авіабомбами вони вдарили по церкві та будинках.

Як повідомлялось, у вівторок, 25 квітня, російські військові вчергове обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади. Під ударом опинилась місцева церква.

Крім того, за минулу добу, 24 квітня, росіяни 61 раз обстріляли Херсонську область, чотири особи отримали поранення.

Нагадаємо, у неділю, 23 квітня, російські окупанти вкрили масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади Херсонської області. Були атаковані десятки будинків, автомобіль правоохоронців і школа, є поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Авіаудари Війна Росії проти України
NEWS
Вивозять тільки колаборантів. Росіяни почали евакуацію з Кам'янки-Дніпровської
Вивозять тільки колаборантів. Росіяни почали евакуацію з Кам'янки-Дніпровської
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії