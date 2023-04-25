Росіяни дронами та авіабомбами атакували Херсонську область: названо наслідки

Росіяни за останню добу завдали по Херсонській області черговий авіаційний бомбовий удар та застосували ударні дрони типу "Ланцет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"П'ять разів ворог гатив з артилерії по обласному центру Херсонської області, вів вогонь і по Бериславському району, де також зазнали руйнувань та пошкоджень житлові будинки, поранено цивільну особу", - пише Назаров.

За його словами, було зруйновано церкву та крамницю. Також було пошкоджено близько 20 житлових будинків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що третій день поспіль російські терористи атакують Кізомис Білозерської громади Херсонської області. Так, у вівторок, 25 квітня, керованими авіабомбами вони вдарили по церкві та будинках.

Як повідомлялось, у вівторок, 25 квітня, російські військові вчергове обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади. Під ударом опинилась місцева церква.

Крім того, за минулу добу, 24 квітня, росіяни 61 раз обстріляли Херсонську область, чотири особи отримали поранення.

Нагадаємо, у неділю, 23 квітня, російські окупанти вкрили масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади Херсонської області. Були атаковані десятки будинків, автомобіль правоохоронців і школа, є поранені.

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