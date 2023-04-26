Оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть раненые

В среду, 26 апреля, российские войска обстреляли город Станислав Херсонской области и район Антоновского моста. В результате атаки два человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Кроме того, россияне обстреляли район Антоновского моста, в результате чего пострадал иностранный представитель прессы.

"Враг обстреливает Херсонскую область. В результате артиллерийского удара по Станиславу пострадал мужчина 26 лет", - сообщил Ермак.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне за прошлые сутки нанесли по Херсонской области очередной авиационный бомбовый удар и применили ударные дроны типа "Ланцет".

Также ранее мы писали, что в Херсонской области предложили эвакуировать жителей села Кизомис. Причиной тому стали активные обстрелы российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.