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Оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть раненые

Фото: оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть ранены (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 26 апреля, российские войска обстреляли город Станислав Херсонской области и район Антоновского моста. В результате атаки два человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Враг обстреливает Херсонскую область. В результате артиллерийского удара по Станиславу пострадал мужчина 26 лет", - сообщил Ермак.

Кроме того, россияне обстреляли район Антоновского моста, в результате чего пострадал иностранный представитель прессы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне за прошлые сутки нанесли по Херсонской области очередной авиационный бомбовый удар и применили ударные дроны типа "Ланцет".

Также ранее мы писали, что в Херсонской области предложили эвакуировать жителей села Кизомис. Причиной тому стали активные обстрелы российских оккупантов.

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Херсонская областьВойна России против Украины