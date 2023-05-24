Окупанти обстріляли Херсонську область: є поранена

Росіяни вчергове атакували територію Херсонської області. В результаті ворожого удару постраждала місцева жителька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.
За даними ОВА, сьогодні, 24 травня, російська армія продовжила обстрілювати населені пункти Херсонської області.
В результаті ворожих ударів по Бериславу зафіксовано влучання в будівлю заводу та гуртожитку освітнього закладу, а також пошкодження житлових будинків. Крім того, через мінометний обстріл Новотягинки сталася пожежа в приватному будинку. Наразі на місці працюють рятувальники.
До того ж за даними ОВА, через обстріли Іванівки місцева 60-річна жителька отримала поранення. Її шпиталізували, нині медики надають постраждалій необхідну допомогу.
Після деокупації правобережжя Херсонської області росіяни все частіше почали обстрілювати правий берег Херсонської області за допомогою мінометної та артилерійської зброї, а також використовуючи авіацію.
Зокрема на місто Херсон окупанти здійснюють ракетні обстріли.
Нагадаємо, що за минулу добу росіяни 64 рази обстріляли Херсонську область. В результаті ворожої атаки двоє людей загинуло, ще троє отримали поранення.