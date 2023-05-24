RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли Херсонскую область: есть раненая

Фото: оккупанты обстреляли Херсонскую область (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Карина Левицкая

Россияне в очередной раз атаковали территорию Херсонской области. В результате вражеского удара пострадала местная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

По данным ОВА, сегодня, 24 мая, российская армия продолжила обстреливать населенные пункты Херсонской области.

В результате вражеских ударов по Бериславу зафиксировано попадание в здание завода и общежития образовательного учреждения, а также повреждение жилых домов. Кроме того, из-за минометного обстрела Новотягинки произошел пожар в частном доме. Сейчас на месте работают спасатели.

К тому же по данным ОВА, из-за обстрелов Ивановки местная 60-летняя жительница получила ранения. Ее госпитализировали, сейчас медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правобережья Херсонской области россияне все чаще начали обстреливать правый берег Херсонской области с помощью минометного и артиллерийского оружия, а также используя авиацию.

В частности на город Херсон оккупанты осуществляют ракетные обстрелы.

Напомним, что за прошедшие сутки россияне 64 раза обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще трое получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины