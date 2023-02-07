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Окупанти обстріляли Херсон та область: поцілили по житлових будинках, є поранені

Фото: окупанти обстріляли Херсон та область, за добу двоє поранених (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти 31 раз атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Сім разів було обстріляно Херсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Херсон армія РФ атакувала 7 разів - у місті пошкоджено житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, минулої доби в Херсонській області через російські обстріли дві людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомлялось, в окупованій Новій Каховці внаслідок нічного обстрілу з боку Росії зруйновано електропідстанцію. Нова Каховка та ще десять населених пунктів міського округу залишилися без електрики, водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль у тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області. В ньому знаходились троє людей, в тому числі дитина.

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