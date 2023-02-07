Оккупанты обстреляли Херсон и область: попали в жилые дома, есть раненые

Российские оккупанты 31 раз атаковали Херсонскую область. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Семь раз был обстрелян Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

По данным ОВА, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов два человека получили ранения разной степени тяжести.

"Херсон армия РФ атаковала 7 раз - в городе повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в оккупированной Новой Каховке в результате ночного обстрела со стороны России разрушена электроподстанция. Новая Каховка и еще десять населенных пунктов городского округа остались без электричества, водоснабжения и водоотведения.

Напомним, российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области. В нем находились три человека, в том числе ребенок.

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