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Окупанти обстріляли авто в Херсонській області, сталася пожежа: загинула дитина

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Херсон, Понеділок 06 лютого 2023 12:09
Окупанти обстріляли авто в Херсонській області, сталася пожежа: загинула дитина Фото: окупанти обстріляли авто в Херсонській області, загинула дитина (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль у тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області. В ньому знаходились троє людей, в тому числі дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Через ворожий артилерійський удар автівку охопило полум'я. У салоні знаходилися троє людей, серед яких 8-річний хлопчик", - йдеться в повідомленні.

Як додають в ОВА, відомо, що дитина загинула на місці.

За даними Офісу генпрокурора, трагедія трапилась 2 лютого. Як розповіли прокурори, станом на ранок 6 лютого більше ніж 1380 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 919 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як повідомлялось, російські війська вночі та ранком вкотре обстріляли Херсон, внаслідок чого пошкоджено церкву, житлові будинки та газову трубу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щоросійські окупанти 37 разів відкривали вогонь у мирних населених пунктах Херсонської області. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Чотири особи отримали поранення.

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Херсон Херсонська область
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