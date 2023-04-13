Окупанти обстріляли Дворічну у Харківській області: є поранений

У четвер, 13 квітня, російські військові обстріляли Дворічну та поранили одну людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"Близько 15:00 окупанти обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що осколкове поранення отримав 46-річний мирний мешканець.
Розпочалось досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що в результаті обстрілу Дворічної Харківської області у середу, 12 квітня, двоє людей загинули, ще одна отримала поранення.
Російські військові обстріляли селище Дворічна Куп'янського району у середу, 12 квітня, внаслідок чого постраждало цивільне населення. До цього повідомлялось, що внаслідок ворожого обстрілу 40-річний чоловік та 30-річна жінка отримали важкі поранення.
До цього російські війська сьогодні, 1 квітня обстріляли селище Дворічна Харківської області. Внаслідок чого загинув чоловік.
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