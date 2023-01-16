Окупанти обстріляли дві громади на Сумщині

У понеділок, 16 січня, російські війська завдали 16 ударів по прикордонні Сумської області. В результаті під ворожий вогонь потрапили дві громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
"Росіяни протягом дня обстріляли Шалигинську та Дружбівську громади", - написав він.
Зокрема, окупанти відкрили вогонь по:
"У всіх випадках без жертв та постраждалих", - наголосив глава ОВА.
Нагадаємо, російські війська обстріляли з артилерії та мінометів кілька громад у Сумській області, завдавши протягом 14 січня 63 удари. Внаслідок ворожих атак поранення дістав цивільний, є руйнування та пошкодження житлових будинків.
Крім того, 13 січня росіяни завдали 55 ударів по прикордонних районах Сумської області. Окупанти використовували різні види озброєння: ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, які скидав із безпілотників.
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