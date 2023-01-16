Оккупанты обстреляли две громады в Сумской области

В понедельник, 16 января, российские войска нанесли 16 ударов по приграничью Сумской области. В результате под вражеский огонь попали две громады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
"Россияне в течение дня обстреляли Шалигинскую и Дружбовскую громады", - написал он.
В частности, оккупанты открыли огонь по:
"Во всех случаях без жертв и пострадавших", - подчеркнул глава ОВА.
Напомним, российские войска обстреляли из артиллерии и минометов несколько общин в Сумской области, нанеся в течение 14 января 63 удара. В результате вражеских атак ранение получил гражданский, есть разрушение и повреждение жилых домов.
Кроме того, 13 января россияне нанесли 55 ударов по приграничным районам Сумской области. Оккупанты использовали разные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, которые сбрасывал с беспилотников.
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