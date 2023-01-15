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Війська РФ завдали 63 ударів по прикордонню Сумської області: під атаку потрапили 4 громади

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Сумська область, Неділя 15 січня 2023 01:53
Війська РФ завдали 63 ударів по прикордонню Сумської області: під атаку потрапили 4 громади Фото: наслідки російських обстрілів громади в Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська обстріляли з артилерії та мінометів кілька громад в Сумській області, завдавши протягом суботи, 14 січня, 63 удари. Внаслідок ворожих атак поранення отримав цивільний, є руйнування та пошкодження житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

"Протягом дня росіяни завдали 63 удари по прикордонню. Внаслідок обстрілів поранений цивільний", - йдеться в публікації.

Чиновник назвав громади, які потрапили під ворожі обстріли, та розповів про наслідки ударів.

  • Шалигинську громаду російські окупанти обстріляли з мінометів, зафіксовано 14 "прильотів".
  • Хотинська громада: противник вів мінометний вогонь, було 14 "прильотів". А потім війська РФ завдали ударів і з артилерії, зафіксовано 10 "прильотів".

Внаслідок обстрілів поранення отримав 63-річний чоловік, який у цей час був на подвір'ї та не встиг сховатися в укриття.

Тут же в громаді було повністю зруйновано 2 приватні будинки, і ще 2 - пошкоджено.

  • Білопільська громада: 25 ворожих мін розірвалися на прикордонні.
  • По Есманьській громаді російські загарбники вдарили з мінометів, зафіксовано 6 "прильотів".

Глава ОВА опублікував фото наслідків ворожого обстрілу Хотинської громади.

Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області 14 січня - наслідки ударів по Хотинській громаді (фото: t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, що раніше, 14 січня, російські окупанти знову обстріляли прикордоння у північній частині України, і під атаку потрапили Сумська та Чернігівська області.

Перед цим, 13 січня, росіяни завдали 55 ударів по прикордонних районах Сумської області, окупанти використали різні види озброєння.

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