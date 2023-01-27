Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області з важкої артилерії

У п'ятницю, 27 січня, російські військові з важкої артилерії обстріляли два райони Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"В обох випадках - без постраждалих. Наслідки атак уточнюються", - додав голова облради.

Лукашук зазначив, що вдень під ворожий вогонь там потрапила Марганецька громада. Пізніше російські війська атакували Синельниківський район, а саме – Великомихайлівську територіальну громаду.

"Протягом дня окупанти з важкої артилерії гатили по двом районам області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у середу, 25 січня, російські військові обстріляли Нікопольський та Синельниківській райони у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак було пошкоджено електромережі.

До цього повідомлялось, що у вівторок, 24 січня, російські військові обстріляли населені пункти Нікопольського району у Дніпропетровській області з важкої артилерії.

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