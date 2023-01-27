Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области из тяжелой артиллерии

В пятницу, 27 января, российские военные из тяжелой артиллерии обстреляли два района Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"В течение дня оккупанты из тяжелой артиллерии били по двум районам области", - говорится в сообщении.
Лукашук отметил, что днем во вражеский огонь там попала Марганецкая община. Позже российские войска атаковали Синельниковский район, а именно - Великомихайловскую территориальную общину.
"В обоих случаях - без пострадавших. Последствия атак уточняются", - добавил глава облсовета.
Напомним, что в среду, 25 января, российские военные обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате вражеских атак были повреждены электросети.
Ранее сообщалось, что во вторник, 24 января, российские военные обстреляли населенные пункты Никопольского района в Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.
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