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Окупанти обстріляли два райони у Дніпропетровській області: пошкоджено електромережі

Фото: Окупанти обстріляли два райони у Дніпропетровській області (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 31 січня, російські військові атакували два райони у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено лінію електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"День частих повітряних тривог. Для Дніпропетровської області він минув без ракетних ударів, втім, все одно неспокійно: два райони області зазнали артилерійських обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Лукашук повідомив, що близько опівдня армія РФ обстріляла з важкої артилерії Марганецьку громаду в Нікопольському районі. Була пошкоджена будівля приватного підприємства та електромережі, люди не постраждали. Надвечір росіяни обстріляли Мирівську територіальну громаду. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

"Синельниківський район також потрапив під ворожий вогонь: там окупанти вдарили по території Великомихайлівської громади. Перебили лінії електропередач, через що понад три сотні родин залишились без світла. На щастя, минулося без постраждалих", - додав голова облради.

Нагадаємо, що у понеділок, 30 січня, російські військові обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватні будинки.

Раніше повідомлялось що армія Росії в ніч проти 30 січня атакувала Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Загроза артилерійського обстрілу тривала майже 10 годин.

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