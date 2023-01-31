Оккупанты обстреляли два района в Днепропетровской области: повреждены электросети

Во вторник, 31 января, российские военные атаковали два района в Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов была повреждена линия электропередач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"День частых воздушных тревог. Для Днепропетровской области он прошел без ракетных ударов, впрочем, все равно неспокойно: два района области подверглись артиллерийским обстрелам", - говорится в сообщении.
Лукашук сообщил, что около полудня армия РФ обстреляла из тяжелой артиллерии Марганецкую общину в Никопольском районе. Было повреждено здание частного предприятия и электросети, люди не пострадали. К вечеру россияне обстреляли Мировскую территориальную общину. Информация о последствиях уточняется.
"Синельниковский район также попал под вражеский огонь: там оккупанты ударили по территории Великомихайловской общины. Перебили линии электропередач, из-за чего более трехсот семей остались без света. К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил глава облсовета.
Напомним, что в понедельник, 30 января, российские военные обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеской атаки были повреждены частные дома.
Ранее сообщалось, что армия России в ночь на 30 января атаковала Червоногригорьевскую общину Никопольского района. Угроза артиллерийских обстрелов продолжалась почти 10 часов.
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