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Оккупанты обстреляли два района в Днепропетровской области: повреждены электросети

Фото: Оккупанты обстреляли два района в Днепропетровской области (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 31 января, российские военные атаковали два района в Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов была повреждена линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"День частых воздушных тревог. Для Днепропетровской области он прошел без ракетных ударов, впрочем, все равно неспокойно: два района области подверглись артиллерийским обстрелам", - говорится в сообщении.

Лукашук сообщил, что около полудня армия РФ обстреляла из тяжелой артиллерии Марганецкую общину в Никопольском районе. Было повреждено здание частного предприятия и электросети, люди не пострадали. К вечеру россияне обстреляли Мировскую территориальную общину. Информация о последствиях уточняется.

"Синельниковский район также попал под вражеский огонь: там оккупанты ударили по территории Великомихайловской общины. Перебили линии электропередач, из-за чего более трехсот семей остались без света. К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил глава облсовета.

Напомним, что в понедельник, 30 января, российские военные обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеской атаки были повреждены частные дома.

Ранее сообщалось, что армия России в ночь на 30 января атаковала Червоногригорьевскую общину Никопольского района. Угроза артиллерийских обстрелов продолжалась почти 10 часов.

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