Оккупанты обстреляли два района в Днепропетровской области: повреждены электросети

"День частых воздушных тревог. Для Днепропетровской области он прошел без ракетных ударов, впрочем, все равно неспокойно: два района области подверглись артиллерийским обстрелам", - говорится в сообщении.

Лукашук сообщил, что около полудня армия РФ обстреляла из тяжелой артиллерии Марганецкую общину в Никопольском районе. Было повреждено здание частного предприятия и электросети, люди не пострадали. К вечеру россияне обстреляли Мировскую территориальную общину. Информация о последствиях уточняется.

"Синельниковский район также попал под вражеский огонь: там оккупанты ударили по территории Великомихайловской общины. Перебили линии электропередач, из-за чего более трехсот семей остались без света. К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил глава облсовета.