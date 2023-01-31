Оккупанты обстреляли два района в Днепропетровской области: повреждены электросети

Во вторник, 31 января, российские военные атаковали два района в Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов была повреждена линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"День частых воздушных тревог. Для Днепропетровской области он прошел без ракетных ударов, впрочем, все равно неспокойно: два района области подверглись артиллерийским обстрелам", - говорится в сообщении.

Лукашук сообщил, что около полудня армия РФ обстреляла из тяжелой артиллерии Марганецкую общину в Никопольском районе. Было повреждено здание частного предприятия и электросети, люди не пострадали. К вечеру россияне обстреляли Мировскую территориальную общину. Информация о последствиях уточняется.

"Синельниковский район также попал под вражеский огонь: там оккупанты ударили по территории Великомихайловской общины. Перебили линии электропередач, из-за чего более трехсот семей остались без света. К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил глава облсовета.