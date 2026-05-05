Окупанти обстріляли Дніпро балістикою: є загиблі та поранені

21:39 05.05.2026 Вт
2 хв
Після удару ворога почалася сильна пожежа, Зеленський уже відреагував
aimg Іван Носальський
Фото: рятувальники ліквідують наслідки російського удару по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Російські солдати сьогодні, 5 травня, ввечері завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки загинули мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу в Telegram і президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Росія вдарила по Полтавщині ракетами і дронами: є жертви і понад 30 поранених

За словами Ганжі, після російського удару на підприємстві почалася пожежа.

Він уточнював, що троє людей загинули. Ще дев'ятеро - дістали поранення, один із них - у вкрай важкому стані. Лікарі надають постраждалим допомогу.

Зі свого боку президент пізніше заявив, що вже відомо про 4 загиблих через російський удар по Дніпру.

Варто зауважити, що про швидкісну ціль (зазвичай мається на увазі балістика), яка летіла в бік Дніпра, Повітряні сили ЗСУ попереджали близько 19:50.

Удари росіян

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 5 травня, вже завдали кілька ударів по мирних цілях.

Зокрема, ворог атакував Запоріжжя керованими авіабомбами. Станом на зараз відомо про 12 загиблих і 37 поранених. Завтра, 6 травня, у місті оголосили День жалоби.

Також російські окупанти вдарили фугасними авіабомбами по Краматорську.

"Прильоти" були прямо в центрі міста, де перебували мирні жителі. Станом на зараз є інформація про 5 загиблих і 12 постраждалих унаслідок такої атаки росіян.

Ворожий терор триває через день після того, як Міноборони РФ анонсувало перемир'я з Україною 8-9 травня. Російський диктатор Володимир Путін хоче забезпечити безпеку на святкуванні "дня перемоги".

