Окупанти обстріляли Дніпро балістикою: є загиблі та поранені

За словами Ганжі, після російського удару на підприємстві почалася пожежа.

Він уточнював, що троє людей загинули. Ще дев'ятеро - дістали поранення, один із них - у вкрай важкому стані. Лікарі надають постраждалим допомогу.

Зі свого боку президент пізніше заявив, що вже відомо про 4 загиблих через російський удар по Дніпру.

Варто зауважити, що про швидкісну ціль (зазвичай мається на увазі балістика), яка летіла в бік Дніпра, Повітряні сили ЗСУ попереджали близько 19:50.

Удари росіян

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 5 травня, вже завдали кілька ударів по мирних цілях.

Зокрема, ворог атакував Запоріжжя керованими авіабомбами. Станом на зараз відомо про 12 загиблих і 37 поранених. Завтра, 6 травня, у місті оголосили День жалоби.

Також російські окупанти вдарили фугасними авіабомбами по Краматорську.