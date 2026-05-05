RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Оккупанты обстреляли Днепр баллистикой: есть погибшие и раненые

21:39 05.05.2026 Вт
2 мин
После удара врага начался сильный пожар, Зеленский уже отреагировал
aimg Иван Носальский
Фото: спасатели ликвидируют последствия российского удара по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские солдаты сегодня, 5 мая, вечером нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки погибли мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу в Telegram и президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Читайте также: Россия ударила по Полтавщине ракетами и дронами: есть жертвы и более 30 раненых

По словам Ганжи, после российского удара на предприятии начался пожар.

Он уточнял, что трое человек погибли. Еще девять - получили ранения, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Врачи предоставляют пострадавшим помощь.

В свою очередь президент позже заявил, что уже известно о 4 погибших из-за российского удара по Днепру.

Стоит заметить, что о скоростной цели (обычно имеется в виду баллистика),Э которая летела в сторону Днепра, Воздушные силы ВСУ предупреждали около 19:50.

Удары россиян

Напомним, российские оккупанты сегодня, 5 мая, уже нанесли несколько ударов по мирным целям.

В частности, враг атаковал Запорожье управляемыми авиабомбами. По состоянию на сейчас известно о 12 погибших и 37 раненых. Завтра, 6 мая, в городе объявили День траура.

Также российские оккупанты ударили фугасными авиабомбами по Краматорску.

"Прилеты" были прямо в центре города, где находились мирные жители. По состоянию на сейчас есть информация о 5 погибших и 12 пострадавших в результате такой атаки россиян.

Вражеский террор продолжается спустя день после того, как Минобороны РФ анонсировало перемирие с Украиной 8-9 мая. Российский диктатор Владимир Путин хочет обеспечить безопасность на праздновании "дня победы".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияДнепрВойна в УкраинеРакетный удар