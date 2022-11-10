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Окупанти обстріляли депо "Нової пошти" в Дніпрі: поранені чотири людини

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Україна, Четвер 10 листопада 2022 03:25
Окупанти обстріляли депо "Нової пошти" в Дніпрі: поранені чотири людини Фото: в Дніпрі окупанти обстріляли депо "Нової пошти" (facebook.com)
Автор: Антон Малиновський

Вночі в середу, 9 листопада, російські окупанти вдарили дронами-камікадзе по Дніпру, влучивши в депо "Нової пошти". Четверо людей зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію "Нової пошти".

Приміщення зазнало значних пошкоджень: обладнання та майже всі посилки, які знаходились у приміщенні, знищено. Чотири співробітники компанії отримали серйозні травми і наразі перебувають у лікарні.

"Незабаром ми зв’яжемося з кожним клієнтом, чия посилка згоріла, щоб надати інформацію про компенсацію. Посилки, що вціліли, будуть доставлені вчасно", - зазначили в компанії.Окупанти обстріляли депо &quot;Нової пошти&quot; в Дніпрі: поранені чотири людиниОкупанти обстріляли депо &quot;Нової пошти&quot; в Дніпрі: поранені чотири людини

Нагадаємо, що у Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова хірурги дивом врятували життя пораненого 18-річного студента. Зокрема, хлопець просто на вулиці отримав серйозне поранення від вибуху снаряда.

Також стало відомо, що з моменту першого застосування іранських безпілотників "Shahed-136" у війні проти України Росія випустила по інфраструктурі країни вже понад 400 дронів-камікадзе.

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дрони Війна Росії проти України
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