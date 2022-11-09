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Росія використала проти України понад 400 іранських дронів "Shahed-136"

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Україна, Середа 09 листопада 2022 18:47
Росія використала проти України понад 400 іранських дронів "Shahed-136" Фото: іранский дрон "Shahed-136" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З моменту першого застосування іранських безпілотників "Shahed-136" у війні проти України Росія випустила по інфраструктурі країни вже понад 400 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Станом на сьогодні, Росія випустила по інфраструктурі України вже понад 400 дронів-камікадзе "Shahed-136", - повідомив Ігнат.

За його словами, більшість безпілотників вдалося збити, проте знищити 100% безпілотників неможливо. "Як крилаті ракети, так і "Shahed-136" були створені для того, щоб долати системи ППО, тому одиниці досягають цілей", - зазначив речник.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Росія передала Ірану готівку і захоплені в Україні зразки західної зброї в обмін на дрони, які використовує для ударів по українській інфраструктурі.

Також раніше ми писали, що Іран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії, але пізніше визнав, що постачав їх перед початком повномасштабного вторгнення РФ.

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