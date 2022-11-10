Оккупанты обстреляли депо "Новой почты" в Днепре: ранены четыре человека
Ночью в среду, 9 ноября, российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по Днепру, попав в депо "Новой почты". Четверо человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию "Новой почты".
Помещение получило значительные повреждения: оборудование и почти все посылки, которые находились в помещении, уничтожены. Четыре сотрудника компании получили серьезные травмы и находятся в больнице.
"Вскоре мы свяжемся с каждым клиентом, чья посылка сгорела, чтобы предоставить информацию о компенсации. Уцелевшие посылки будут доставлены вовремя", - отметили в компании.
Напомним, что в Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова хирурги чудом спасли жизнь раненого 18-летнего студента. В частности, парень прямо на улице получил серьезное ранение взрыва снаряда.
Также стало известно, что с момента первого применения иранских беспилотников "Shahed-136" в войне против Украины Россия выпустила по инфраструктуре страны уже более 400 дронов-камикадзе.