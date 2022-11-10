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Оккупанты обстреляли депо "Новой почты" в Днепре: ранены четыре человека

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 03:25
Оккупанты обстреляли депо "Новой почты" в Днепре: ранены четыре человека Фото: в Днепре оккупанты обстреляли депо "Новой почты" (facebook.com)
Автор: Антон Малиновский

Ночью в среду, 9 ноября, российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по Днепру, попав в депо "Новой почты". Четверо человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию "Новой почты".

Помещение получило значительные повреждения: оборудование и почти все посылки, которые находились в помещении, уничтожены. Четыре сотрудника компании получили серьезные травмы и находятся в больнице.

"Вскоре мы свяжемся с каждым клиентом, чья посылка сгорела, чтобы предоставить информацию о компенсации. Уцелевшие посылки будут доставлены вовремя", - отметили в компании. Оккупанты обстреляли депо &quot;Новой почты&quot; в Днепре: ранены четыре человекаОккупанты обстреляли депо &quot;Новой почты&quot; в Днепре: ранены четыре человека

Напомним, что в Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова хирурги чудом спасли жизнь раненого 18-летнего студента. В частности, парень прямо на улице получил серьезное ранение взрыва снаряда.

Также стало известно, что с момента первого применения иранских беспилотников "Shahed-136" в войне против Украины Россия выпустила по инфраструктуре страны уже более 400 дронов-камикадзе.

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