Оккупанты обстреляли депо "Новой почты" в Днепре: ранены четыре человека

Ночью в среду, 9 ноября, российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по Днепру, попав в депо "Новой почты". Четверо человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию " Новой почты ".

Помещение получило значительные повреждения: оборудование и почти все посылки, которые находились в помещении, уничтожены. Четыре сотрудника компании получили серьезные травмы и находятся в больнице.

"Вскоре мы свяжемся с каждым клиентом, чья посылка сгорела, чтобы предоставить информацию о компенсации. Уцелевшие посылки будут доставлены вовремя", - отметили в компании.