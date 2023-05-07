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Окупанти обстріляли Чугуївський район, є постраждала

Фото: Окупанти обстріляли Чугуївський район (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 7 травня, російські окупанти обстріляли Чугуївський район Харківської області. Унаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

Обстріл села Бугаївка Чугуївського району стався близько 14:00. Унаслідок чого дістала поранення 67-річна жінка, її госпіталізовано.

При цьому сьогодні вранці російські військовослужбовці також піддали обстрілу с. Вовчанські Хутори. Вовчанські Хутори. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Фото: Окупанти обстріляли Чугуївський район (t.me/prokuratura_kharkiv)

Нагадаємо, раніше окупанти завдали ракетного удару по Балаклії, внаслідок чого постраждали щонайменше п'ять людей.

Крім того, росіяни вночі вдарили дронами по Дружківці Донецької області, через атаку пошкоджено будинки.

Також РФ випустила ракети Х-22 по Миколаївській області, одна з них потрапила до підприємства.

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ХарківВійна Росії проти України