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Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області: пошкоджено будинки

Фото: Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 4 лютого, російські загарбники обстріляли чотири громади Сумської області. Через ворожі обстріли було пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Великописарівської. Було зафіксовано 26 "прильотів", - йдеться у повідомленні.

  • Білопільська громада: з 16.30 росіяни по території громади били з мінометів - 10 "прильотів";
  • Великописарівська громада: був теж мінометний обстріл − 7 "прильотів";
  • Новослобідська громада: теж зафіксовано мінометний обстріл одного із сіл громади - 9 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Без людських втрат;
  • Краснопільська громада: ворог скинув з БпЛА 1 вибуховий пристрій типу ВОГ на околиці одного із сіл громади. На, щастя, без наслідків.

Нагадаємо, що у четвер, 2 лютого, російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Усього було зафіксовано 120 "прильотів".

Крім того, 1 лютого росіяни атакували населений пункт Єліне (Чернігівська область). Загинули четверо людей, ще один отримав поранення.

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