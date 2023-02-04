RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли четыре громады Сумской области: повреждены дома

Фото: Оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 4 февраля, российские захватчики обстреляли четыре общины Сумской области. Из-за вражеских обстрелов были повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"В течение дня враг совершил обстрелы 4 территориальных общин области: Белопольской, Новослободской, Великописаревской. Было зафиксировано 26 "прилетов", - говорится в сообщении.

  • Белопольская община: с 16.30 россияне по территории общины избивали из минометов - 10 "прилетов";
  • Великописаревская община: был тоже минометный обстрел – 7 "прилетов";
  • Новослободская община: тоже зафиксирован минометный обстрел одного из сел общины - 9 "прилетов". В результате обстрела повреждены 2 частных жилых дома. Без человеческих потерь;
  • Краснопольская община: враг сбросил с БпЛА 1 взрывное устройство типа ВОГ на окраине одного из сел общины. На счастье, без последствий.

Напомним, что в четверг, 2 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли пограничники Сумской области. Всего было зафиксировано 120 "прилетов".

Кроме того, 1 февраля россияне атаковали населенный пункт Елино (Черниговская область). Погибли четыре человека, еще один получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСумская областьВойна в Украине