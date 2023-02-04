Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області: пошкоджено будинки

У суботу, 4 лютого, російські загарбники обстріляли чотири громади Сумської області. Через ворожі обстріли було пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Великописарівської. Було зафіксовано 26 "прильотів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у четвер, 2 лютого, російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Усього було зафіксовано 120 "прильотів".

Крім того, 1 лютого росіяни атакували населений пункт Єліне (Чернігівська область). Загинули четверо людей, ще один отримав поранення.

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