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Оккупанты обстреляли четыре громады Сумской области: повреждены дома

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Сумская область, Суббота 04 февраля 2023 22:30
Оккупанты обстреляли четыре громады Сумской области: повреждены дома Фото: Оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 4 февраля, российские захватчики обстреляли четыре общины Сумской области. Из-за вражеских обстрелов были повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"В течение дня враг совершил обстрелы 4 территориальных общин области: Белопольской, Новослободской, Великописаревской. Было зафиксировано 26 "прилетов", - говорится в сообщении.

  • Белопольская община: с 16.30 россияне по территории общины избивали из минометов - 10 "прилетов";
  • Великописаревская община: был тоже минометный обстрел – 7 "прилетов";
  • Новослободская община: тоже зафиксирован минометный обстрел одного из сел общины - 9 "прилетов". В результате обстрела повреждены 2 частных жилых дома. Без человеческих потерь;
  • Краснопольская община: враг сбросил с БпЛА 1 взрывное устройство типа ВОГ на окраине одного из сел общины. На счастье, без последствий.

Напомним, что в четверг, 2 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли пограничники Сумской области. Всего было зафиксировано 120 "прилетов".

Кроме того, 1 февраля россияне атаковали населенный пункт Елино (Черниговская область). Погибли четыре человека, еще один получил ранения.

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