Оккупанты обстреляли четыре громады Сумской области: повреждены дома

В субботу, 4 февраля, российские захватчики обстреляли четыре общины Сумской области. Из-за вражеских обстрелов были повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"В течение дня враг совершил обстрелы 4 территориальных общин области: Белопольской, Новослободской, Великописаревской. Было зафиксировано 26 "прилетов", - говорится в сообщении.

Напомним, что в четверг, 2 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли пограничники Сумской области. Всего было зафиксировано 120 "прилетов".

Кроме того, 1 февраля россияне атаковали населенный пункт Елино (Черниговская область). Погибли четыре человека, еще один получил ранения.

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