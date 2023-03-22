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Окупанти обстріляли Чернігівську область з міномету

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Чернігівська область, Середа 22 березня 2023 22:56
Окупанти обстріляли Чернігівську область з міномету Фото: Окупанти обстріляли Чернігівську область з міномету (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу ввечері, 22 березня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 18:20 до 19:50 зафіксовано 16 "прильотів" із міномета 120 мм до району населеного пункту Клюси.

За даними військових, втрат серед особового складу та техніки немає.

Разом з тим інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, сьогодні війська РФ обстріляли чотири громади на Сумщині.

Крім того, 22 березня російські окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі.

Згідно з останніми даними, відомо, що через атаку ворога постраждали 34 людини.

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