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Оккупанты обстреляли Черниговскую область из миномета

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Черниговская область, Среда 22 марта 2023 22:56
Оккупанты обстреляли Черниговскую область из миномета Фото: Оккупанты обстреляли Черниговскую область из миномета (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду вечером, 22 марта, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию оперативного-командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 18:20 до 19:50 зафиксировано 16 "прилетов" из миномета 120 мм в район населенного пункта Клюсы.

По данным военных, потерь среди личного состава и техники нет.

В то же время информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, сегодня войска РФ обстреляли четыре общины в Сумской области.

Кроме того, 22 марта российские оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье.

Согласно последним данным, известно, что из-за атаки врага пострадали 34 человека.

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