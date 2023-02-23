Окупанти обстріляли Часів Яр і Красногорівку на Донбасі: постраждала багатоповерхівка

У четвер, 23 лютого, російські військові обстріляли Часів Яр та Красногорівку у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"У Часовому Яру пошкоджено два будинки, решта снарядів прилетіли у промислову зону", - йдеться у повідомленні.

Кириленко повідомив, що у Красногорівці є пряме влучання у 5-поверхівку, але останній мешканець цього будинку евакуювався два дні тому. Тож, на щастя, ніхто не постраждав.

"Ми вже маємо десятки та сотні прикладів, коли росіяни влучають у будинок, мешканці якого ухвалили правильне рішення і виїхали до більш безпечних регіонів України. Інакше цивільних жертв на Донеччині було б в рази більше", - пояснив глава області.