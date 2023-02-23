RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли Часов Яр и Красногоровку на Донбассе: пострадала многоэтажка

Фото: Оккупанты обстреляли Часов Яр и Красногоровку на Донбассе (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 23 февраля, российские военные обстреляли Часов Яр и Красногоровку в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"В Часовом Яру повреждены два дома, остальные снаряды прилетели в промышленную зону", - говорится в сообщении.

Кириленко сообщил, что в Красногоровке есть прямое попадание в 5-этажку, но последний жилец этого дома эвакуировался два дня назад. Так что, к счастью, никто не пострадал.

"У нас уже есть десятки и сотни примеров, когда россияне попадают в дом, жители которого приняли правильное решение и выехали в более безопасные регионы Украины. Иначе гражданских жертв в Донецкой области было бы в разы больше", - пояснил глава области.

Напомним, что утром в четверг, 23 февраля, российские оккупанты обстреляли Авдеевку из артиллерии и "Градов". Под обстрел также попал Ямполь в Лиманском районе Донецкой области.

Армия РФ регулярно обстреливает и атакует населенные пункты Донецкой области. В результате почти полностью разрушены Авдеевка и Бахмут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонбассДонецкая областьКрасногоровкаВойна в Украине