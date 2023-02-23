Оккупанты обстреляли Часов Яр и Красногоровку на Донбассе: пострадала многоэтажка

В четверг, 23 февраля, российские военные обстреляли Часов Яр и Красногоровку в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"В Часовом Яру повреждены два дома, остальные снаряды прилетели в промышленную зону", - говорится в сообщении.
Кириленко сообщил, что в Красногоровке есть прямое попадание в 5-этажку, но последний жилец этого дома эвакуировался два дня назад. Так что, к счастью, никто не пострадал.
"У нас уже есть десятки и сотни примеров, когда россияне попадают в дом, жители которого приняли правильное решение и выехали в более безопасные регионы Украины. Иначе гражданских жертв в Донецкой области было бы в разы больше", - пояснил глава области.
Напомним, что утром в четверг, 23 февраля, российские оккупанты обстреляли Авдеевку из артиллерии и "Градов". Под обстрел также попал Ямполь в Лиманском районе Донецкой области.
Армия РФ регулярно обстреливает и атакует населенные пункты Донецкой области. В результате почти полностью разрушены Авдеевка и Бахмут.
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