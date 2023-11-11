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Окупанти обстріляли будинок депутата Херсонської облради

Херсонська область, Субота 11 листопада 2023 18:49
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Окупанти обстріляли будинок депутата Херсонської облради Фото: Окупанти обстріляли будинок депутата Херсонської облради (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Херсонській області росіяни військові обстріляли будинок депутата обласної ради від “Європейської Солідарності” Ігоря Йосипенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОСТ.

За словами депутата, окупанти обстріляли його будинок під час сьогоднішнього обстрілу близько 15:00. Всього, за його словами, тоді пролунали чотири вибухи.

Обстріл спричинив пожежу у будинку., проте чи постраждали через атаку люди - невідомо.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 11 листопада, російські окупанти знову обстріляли Херсон. В результаті ворожої атаки було поранено двох місцевих.

Російські втрати на війні проти України

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 36 тисяч окупантів, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 197 льотчиків.

При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 310 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили понад 1100 росіян. Також з початку повномасштабної війни знищено вже 322 літаки та 324 вертольоти РФ.

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Херсон Війна Росії проти України
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