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Оккупанты обстреляли дом депутата Херсонского облсовета

Херсонская область, Суббота 11 ноября 2023 18:49
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Оккупанты обстреляли дом депутата Херсонского облсовета Фото: Оккупанты обстреляли дом депутата Херсонского облсовета (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Херсонской области россияне военные обстреляли дом депутата областного совета от "Европейской Солидарности" Игоря Йосипенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОСТ.

По словам депутата, оккупанты обстреляли его дом во время сегодняшнего обстрела около 15:00. Всего, по его словам, тогда раздались четыре взрыва.

Обстрел вызвал пожар в доме, однако пострадали ли из-за атаки люди - неизвестно.

Напомним, мы сообщали, что сегодня, 11 ноября, российские кафиры снова обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки были ранены двое местных жителей.

Российские потери на войне против Украины

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также утраты техники, авиации и остальных средств войны.

Оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 36 тысяч оккупантов, погибших на войне в Украине. Среди них по меньшей мере 197 летчиков.

При этом Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 310 тысяч кафиров. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили более 1100 россиян. Также с начала полномасштабной войны уничтожены уже 322 самолета и 324 вертолета РФ.

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Херсон Война России против Украины
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