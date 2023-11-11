ua en ru
Сб, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Херсон: є поранені

Херсон, Субота 11 листопада 2023 16:52
UA EN RU
Росіяни обстріляли Херсон: є поранені Фото: росіяни обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні, 11 листопада, знову обстріляли Херсон. В результаті ворожої атаки було поранено двох місцевих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко та Херсонську обласну військову адміністрацію.

За даними Херсонської ОВА, близько 15:20 російські війська вдарили по центральній частині Херсона.

"Внаслідок влучання ворожого снаряду в багатоквартирний будинок постраждали двоє людей", - повідомили в адміністрації.

В ОВА пояснили, що 29-річна жінка отримала поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості. Її шпиталізували до лікарні.

Тим часом у 53-річної херсонки - контузія та травма ноги. Потерпілій надали медичну допомогу, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.

Російські втрати на війні проти України

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 36 тисяч окупантів, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 197 льотчиків.

При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 310 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили понад 1100 росіян. Також з початку повномасштабної війни знищено вже 322 літаки та 324 вертольоти РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Два Різдва? Чи зможе Україна швидко перейти на нові дати й звідки взялося 7 січня
Два Різдва? Чи зможе Україна швидко перейти на нові дати й звідки взялося 7 січня
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом