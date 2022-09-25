Окупанти обстріляли більше 35 населених пунктів. Інтенсивно використовують БПЛА, - Генштаб

З початку доби російські військові завдали вогню по більше ніж 35 населених пунктах України. Також ворог інтенсивно використовує БПЛА для розвідки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Росія як й раніше продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах.
Лише за поточну добу ворог вдався до 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснив понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах нашої країни. Від ворожого вогню постраждали більше 35 населених пунктів.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
На інших напрямках російські військові обстрілювали з танків, мінометів й ствольної артилерії:
З метою розвідки росіяни активно використовують БПЛА - до 60 вильотів з початку доби.
Через часткову мобілізацію в Росії, починаючи з 22 вересня військові комісаріати ворога працюють цілодобово, а особам, які намагаються уникнути війни - погрожують кримінальною відповідальністю.
У Севастополі чоловікам призовного віку вручено близько однієї тисячі повісток. Призовників запевняють у тому, що їх служба нібито проходитиме на тимчасово окупованих територіях Херсонської області до закінчення терміну так званої "спеціальної операції".
Тим часом російське командування намагається доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат на лінії зіткнення - новоприбулими. Це, зі свого боку, знижує рівень морально-психологічного стану ворога.
Протягом 24 вересня було знищено 10 одиниць озброєння та військової техніки противника в районі населеного пункту Гуляйполе. Також наші воїни знищили й один ЗРК С-300 зі складом боєприпасів поблизу міста Токмак.
"Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка", - додає пресслужба.
Авіація Сил оборони завдала 21 удар. 14 з них уразили зосередження живої сили і військової техніки противника, ще 7 - позиції зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили 2 БпЛА окупантів.
"Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 6 пунктів управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 8 окремих важливих цілей", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з початку повномасштабного вторгнення на територію України, Росія втратила 56 700 військовослужбовців. Лише за минулу добу наші герої знищили ще 400 російських окупантів.
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