Окупанти обстріляли більше 35 населених пунктів. Інтенсивно використовують БПЛА, - Генштаб

Росія як й раніше продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах.

Лише за поточну добу ворог вдався до 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснив понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах нашої країни. Від ворожого вогню постраждали більше 35 населених пунктів.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках російські військові обстрілювали з танків, мінометів й ствольної артилерії:

на Сіверському напрямку обстріляли райони населених пунктів Гута-Студенецька і Блешня Чернігівської області та Бачівськ, Шалигіне і Середина Буда Сумської області;

обстріляли райони населених пунктів Гута-Студенецька і Блешня Чернігівської області та Бачівськ, Шалигіне і Середина Буда Сумської області; на Слобожанському напрямку обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп’янськ;

обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп’янськ; на Краматорському напрямку обстріляли райони населених пунктів Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова, Пришиб та Озерне;

обстріляли райони населених пунктів Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова, Пришиб та Озерне; на Бахмутському напрямку обстріляли райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка, Нью-Йорк, Майорськ, Неліповка, Юр’ївка, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Веселе та Верхньокам’янське;

обстріляли райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка, Нью-Йорк, Майорськ, Неліповка, Юр’ївка, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Веселе та Верхньокам’янське; на Авдіївському напрямку обстріли райони населених пунктів Авдіївка, Опитне, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка та Парасковіївка.

обстріли райони населених пунктів Авдіївка, Опитне, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка та Парасковіївка. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляли райони населених пунктів Микільське, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Новомайорське, Времівка, Павлівка, Залізничне, Шевченко, Білогір’я, Полтавка, Новосілка, Новопіль, Темирівка, Времівка, Червоне та Ольгівське.

обстріляли райони населених пунктів Микільське, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Новомайорське, Времівка, Павлівка, Залізничне, Шевченко, Білогір’я, Полтавка, Новосілка, Новопіль, Темирівка, Времівка, Червоне та Ольгівське. на Південнобузькому напрямку росіяни обстріляли більше ніж 38 населених пунктів, серед яких Нововознесенське, Архангельське, Сухий Ставок, Первомайське, Марганець та Нікополь.

З метою розвідки росіяни активно використовують БПЛА - до 60 вильотів з початку доби.

Через часткову мобілізацію в Росії, починаючи з 22 вересня військові комісаріати ворога працюють цілодобово, а особам, які намагаються уникнути війни - погрожують кримінальною відповідальністю.

У Севастополі чоловікам призовного віку вручено близько однієї тисячі повісток. Призовників запевняють у тому, що їх служба нібито проходитиме на тимчасово окупованих територіях Херсонської області до закінчення терміну так званої "спеціальної операції".

Тим часом російське командування намагається доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат на лінії зіткнення - новоприбулими. Це, зі свого боку, знижує рівень морально-психологічного стану ворога.

Досягнення наших героїв

Протягом 24 вересня було знищено 10 одиниць озброєння та військової техніки противника в районі населеного пункту Гуляйполе. Також наші воїни знищили й один ЗРК С-300 зі складом боєприпасів поблизу міста Токмак.

"Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка", - додає пресслужба.

Авіація Сил оборони завдала 21 удар. 14 з них уразили зосередження живої сили і військової техніки противника, ще 7 - позиції зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили 2 БпЛА окупантів.

"Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 6 пунктів управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 8 окремих важливих цілей", - додає пресслужба.